„Ne doare la bască” – Kremlinul dă asigurări că Nord Stream-2 va fi finalizat în pofida sancțiunilor SUA

Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiază o procedură de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La...

O femeie şi-a pierdut viaţa, marţi, după ce a fost lovită de obiecte căzute de pe o clădire din apropierea celebrei intersecţii Times Square din New York, conform media americane citate de DPA. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost lovită în timp ce mergea pe jos pe...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Multe femei cred ca taierea varfurilor duce la cresterea mai rapida a parului. Mit sau realitate? Aflati ca aceasta presupunere este falsa in totalitate, iar motivul este unul simplu: parul creste de la radacina, nu de la varfuri, in consecinta, taierea varfurilor nu influenteaza ritmul...

Una din principalele ţinte ale sancţiunilor este compania elveţiană Allseas, proprietara celei mai mare nave care amplasează conducte, Pioneering Spirit, şi care are contract cu Gazporm pentru a construi secţiunea offshore a gazoductului.

Gazoductul submarin care leagă Rusia de Germania, construit în proporţie de peste 80%, este programat să intre în funcţiune la sfârşitul lui 2019 sau la începutul lui 2020. El ar permite dublarea cantităţii de gaz livrate de Rusia spre Europa Occidentală via Germania, principalul beneficiar al proiectului.

Rusia a dat noi asigurări miercuri că va finaliza proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin care urmează să livreze gaz în Europa pe sub Marea Baltică, în pofida sancţiunilor adoptate de Congresul american, transmit AFP şi Reuters.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)