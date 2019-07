Ne lipsește o Lege a Diasporei

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

35.796 de basarabeni au fost deportaţi in doar cateva ore

Acum un an am comemorat la Guvern victimele deportărilor citind numele tuturor celor despre care se știe că au fost deportați în noaptea dintre 5 și 6 iulie: 40 de mii de persoane.

Oficiali militari din cadrul NATO analizează posibilitatea modernizării sistemelor antibalistice din România și Polonia cu scopul de a contracara noile rachete cu rază intermediară de acțiune dezvoltate de Rusia, relatează The New York Times, citând mai mulți oficiali din...

Doar în acest mod se va ajunge la situația în care fluxul financiar al remitențelor se va transforma dintr-o bulă de oxigen necesară pentru supraviețuire în investiții durabile, care ar stimula dezvoltarea economică veritabilă a R. Moldova. Practic, o Lege a Diasporei ar stabili niște principii de bază și ar introduce claritatea de care avem nevoie pentru a soluționa problemele cu care se confruntă, în mod recurent, cetățenii din afară. Aici ne referim și la prețurile înalte ale transportului aerian, și la reglementarea transportului de pasageri și colete, și la asigurarea protecției sociale în statul de destinație, și la susținerea eficientă a activităților culturale care contribuie la păstrarea identității lingvistice și culturale, și la diminuarea costurilor pentru transferurile bănești etc. Avem o panoplie întreagă de subiecte, evocate tot mai des în ultimii ani, care își găsesc prea lent și sporadic o soluționare în contextul legal și instituțional actual. Un cadru legal coerent și comprehensiv, completat cu o serie de acte normative relevante, ar fi în măsură să răspundă provocărilor cu care se confruntă R. Moldova și cetățenii săi de oriunde, într-o lume care are tot mai puține frontiere. Dorin Dușciac Paris, Franța

Începând cu anul 2009, situația s-a schimbat într-o direcție pozitivă. Rolul diasporei în dezvoltarea țării de origine a fost luat în serios de către guvernarea proeuropeană. Au fost reformate și completate instanțele de reprezentare ale diasporei în relația cu autoritățile de stat, a fost creat un Birou pentru Relații cu Diaspora în cadrul Cancelariei de Stat, au fost puse în derulare o serie de programe (multe dintre ele dotate cu linii de finanțare), destinate revenirii emigranților și integrării acestora în țara de origine, stimulării investițiilor făcute de migranți (reveniți sau nu) în R. Moldova, susținerii activităților culturale ale membrilor diasporei în țările în care se află etc. Totodată, au fost înregistrate progrese în privința asigurării dreptului de reprezentare electorală a cetățenilor din afară, a crescut (insuficient, dar totuși considerabil) numărul birourilor de vot din afara R. Moldova, a fost permisă expedierea numărului maxim de buletine de vot posibil, conform Codului Electoral, în multe dintre birourile de vot din afară, a fost instituită procedura de înregistrare prealabilă a votanților din diasporă, au fost organizate seminare și ateliere de informare cu privire la votarea în afara țării. Toate aceste acțiuni și-au demonstrat eficacitatea și acest lucru poate fi măsurat cu ajutorul unui indicator simplu: numărul votanților din diaspora a crescut de aproape nouă ori, de la puțin peste 16 mii de alegători în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 la aproape 140 de mii de votanți în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2016. Astăzi, cadrul normativ în domeniul diasporei cuprinde câteva zeci de strategii, planuri de acțiuni, regulamente, hotărâri de guvern, elaborate și adoptate, în mare parte, începând cu 2009.Totuși, tabloul nu este complet. Lipsește un element esențial, care ar încununa efortul depus în ultimii nouă ani în domeniul migrație, dezvoltare și diasporă - ne lipsește o Lege a Diasporei. Mai bine zis, avem nevoie de un cadru legal, cât mai complet posibil, care ar aborda o serie de probleme esențiale, legate de fenomenul emigrării masive din R. Moldova, ar institui de facto un statut al emigrantului, cu toate consecințele pozitive ce ar reieși din asta. Evident, nu este vorba de discriminare, nici măcar de „discriminare pozitivă” în favoarea membrilor diasporei, în raport cu ceilalți cetățeni ai R. Moldova. Statutul legal de emigrant nu presupune neapărat obținerea unor drepturi sau privilegii suplimentare. Conferirea unui astfel de statut va însemna practic o repunere în drepturi a cetățenilor plecați la muncă în străinătate și va avea o serie de efecte benefice. Deși sunt stabiliți la mii de kilometri de baștină, cei din diasporă și-au păstrat cetățenia R. Moldova. Prin urmare, aflarea lor în afară nu ar trebui să conducă la o diminuare a drepturilor de care se bucură. Să nu uităm și de faptul că, în ultimele două decenii, diaspora este principalul investitor în R. Moldova și că statul se menține, din punct de vedere economic, pe linia de plutire doar datorită infuziei permanente a remitențelor. A-i lipsi de drepturi pe cei care sprijină financiar statul, ai cărui cetățeni sunt, este nu doar o acțiune ilegală, dar și lipsită de orice urmă de moralitate.

