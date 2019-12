Neglijenţa discursului public este mai periculoasă pentru societate decât orice...

Berbec Prietenia nu are ce căuta la locul de muncă. Toleranța e permisă în mediul profesional, dar nu trebuie să devii prieten cu superiorii. Taur Venus se apropie de o conjuncție cu Saturn, fapt ce te va face foarte înțelept și dornic să înțelegi care au fost...

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Potrivit meteorologilor, se prevede cer noros cu precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta -3 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.

Pensiile speciale nu trebuia să existe. Dar nu poţi spune, nici măcar din greşeală, că ele înseamnă două treimi din întreg fondul de pensii. 15 miliarde de euro înseamnă fondul de pensii total al României, într-un an. 9 miliarde de euro (62%) spune dna Turcan că înseamnă pensiile speciale. De ce-aş mai asculta-o eu pe această doamnă mâine?

8-9 miliarde de lei anual şi nu 9 miliarde de euro cum spune dna Turcan. Anul acesta volumul de pensii plătite de stat este de 70 de miliarde de lei (inclusiv pensiile speciale) şi va ajunge la 90 de miliarde de lei în 2020. Prin urmare, nu are cum ca pensiile speciale să însemne 43 de miliarde de lei (9 mld. euro), cum spune dna Turcan, într-un discurs citit de pe foi (şi ce mai râdeam de răposata!), atât de neglijent încât îţi pui întrebarea: eu de ce să o mai ascult? Dna Turcan susţine că „PNL se gândeşte“ la un sistem al pensiilor bazat pe contribuţii. Păi acesta este sistemul în România şi a fost introdus de PSD, nu de PNL. Da, există această excepţie a pensiilor speciale pe care Parlamentul a extins-o pentru a-şi acoperi propriile-i privilegii, pentru că parlamentarii -şi doamna Turcan împreună cu toţi - beneficiază de pensii speciale care nu au nimic de-a face cu nivelul contribuţiei. Iar aceste pensii speciale nu pot fi eliminate pentru că onoraţii membri ai Curţii Constituţionale - la rându-le beneficiind de pensii speciale - au decis că „jucărică jucărea, ce-am primit nu se mai ia“. Deci dna Turcan elimină pensiile speciale, dar nu şi pe a ei.

