Nemerenco, despre vaccinurile expirate: „Devierile au fost produse prin admiterea erorilor la introducerea datelor în sistemul electronic de evidență a vaccinărilor”

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Ieri, într-o curte din capitală, o copilă a fost la un pas să ajungă sub roţile unui automobil. Camera de bord a surprins cele întâmplate, conducătorul auto fiind luat prin surprindere de acţiunile minorei, scrie Autoblog.md.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu mai are încredere în SIS, după avizele diferite date Parlamentului referitor la judecătorul CSJ, Dorel Musteață. Aseară, 27 decembrie, Grosu a făcut aceste declarații în cadrul unei emisiuni televizate.

Clasificată ca țară cu venituri medii-superioare, Moldova a avut un PIB estimat ajustat per cap locuitor la 14 258 USD în anul 2021. După ce economia s-a contractat cu 7,0% în 2020, creșterea a fost compensată în anul curent. Producția în 2021 este estimată să crească cu 2,8% sub...

Unica parte bună este că sunt ferm convinsă că auditorii nu au făcut-o cu rea intenție, sau alte motive, dar din necunoștință de termeni, și echipa Curții de Conturi ne-a asigurat că aceste confuzii de esență vor fi excluse prin redactarea raportului final. Asigurăm cetățenii că vaccinarea împotriva COVID-19 oferă cea mai bună protecție împotriva virusului și îi încurajăm să se vaccineze. Pentru a fi siguri, conform standardelor, vă atenționăm repetat să solicitați lucrătorului medical să vă prezinte flaconul din care este extrasă doza de vaccin pentru a verifica tipul vaccinului și termenul de valabilitate indicate pe flacon”, a declarat Nemerenco.

Acum, în era Internetului, cu un acces atât de larg la orice informație, adesea departe de adevăr, fiecare e în drept să se creadă puțin medic. Și da, avem un sistem de sănătate departe de cel care ni-l dorim, cu spitale, în mare parte mai mult hidoase decât frumoase și prietenoase, și cu atâtea lipsuri în ele. Dar în același timp avem atâția medici de calitate, care fac minuni, și fiecare dintre Dvs a întâlnit măcar odată în viața așa un Doctor. Și să încurci “administrarea” vaccinului (care rezumă inocularea lui prin înțepătură) cu “înregistrarea” în sistem, tocmai acum, în an pandemic, când țara se ține doar pe medici - obosiți de un maraton lung de circa 2 ani, epuizați moral, chinuiți, fără concedii, mi se pare o eroare inadmisibilă. Și tocmai acum, când ceea ce trebuie să reabilitam întâi și întâi este încrederea oamenilor, încrederea în ceea ce spun medicii, încrederea în vaccinare.

Au fost verificate înscrierile în sistem, facturile de recepționare a loturilor de vaccin, registrele ținute pe hârtie, care au permis următoarele constatări. În marea sa parte, devierile au fost produse prin admiterea erorilor la introducerea datelor în sistemul electronic de evidență a vaccinărilor și anume: la înregistrarea vaccinului administrat se alegea tipul vaccinului, precum și seria, dintr-o listă prestabilită din meniul derulant, unde erau indicate toate seriile recepționate în țară, atât cele disponibile, cât și cele deja epuizate.

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

