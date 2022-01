Nemerenco își ia revanșa cu Stratulat și explică „chiulangiilor de la facultate”: Nu miniștrii decid când se închid maternitățile

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție după ce ieri, pediatrul Mihai Stratulat, s-a revoltat din cauza închiderii a 5 maternități din nordul țării. Ministra explică faptul că „fiecare spital raional pe lângă alte secții clinice dintotdeauna a avut și o maternitate. Fiecare spital raional are un Fondator - Consiliul raional, iar orice modificare în structura spitalului o poate realiza doar Fondatorul”. „Ministerul nu are atribuția și nu poate închide sau crea noi secții (cu excepția spitalelor republicane, unde are calitatea de Fondator)”, a scris Nemerenco, pe pagina de Facebook. Aceasta a venit și cu date statistice, care arată că în mandatul său de ministră două maternități și-au sistat activitatea, transmite unimedia.info.

„Din 2015 până în 2020 s-au născut cu 7880 copii mai puțin (doar 30730 copii). Pe parcursul ultimilor 4 ani ani și-au sistat activitatea următoarele maternități:

Leova - în martie 2018;

Basarabeasca - la 22.11.2019 (în 2019 raportase 69 nașteri!)

Ocnița - la 12.06.2020 (în juma de an 2020 - 47 nașteri!)

Briceni - la 15.12.2020 (în 2020 - 145 nașteri)

Taraclia - la 01.01.2021 (nicio naștere)

Șoldănești - la 01.02.2021 (în 2020 - 165 nașteri)

Dondușeni - la 05.03.2021 (în 2020 - 219 nașteri) Glodeni - la 01.12.2021 (în 2021 - 145 nașteri) și recent Fălești - în 2021 - 209 nașteri, de asemenea toți medicii s-au concediat - unii s-au pensionat, alții au plecat.

Din câte vedem, doar ultimele două și-au întrerupt activitatea recent, în mandatul meu.

Niciun ministru al sănătății, indiferent care guvernare nu ar fi reprezentat, nu are nicio contribuție la sistarea activității acestor maternități. Spitalele raionale au renunțat la activitatea maternităților singure, nesilite de nimeni, în urma unor circumstanțe concrete și cu acordul Fondatorului. Nu este niciun motiv de speculație aici.Pentru cei care la facultate au chiulangit: OMS spune clar că maternitățile cu un număr de nașteri mai mic decât 300 pe an devin periculoase atât pentru mamă, cât și pentru copil, deoarece personalul medical care asistă o naștere la 3 zile sau odată în săptămână își pierde calificarea. Totodată, dintr-o maternitate care a rămas cu doi medici, ambii vor pleca căci nu pot să mai asigure și activitatea zilnică, și gărzile de noapte - ar însemna să nu mai iasă din spital.

Totodată în țară există maternități cu o capacitate destul de înaltă - SR Hîncesti (cca 800 nașteri pe an), SR Edineț (900 pe an); SR Orhei (peste o mie), SR Ungheni (800), SR Ceadîr-Lunga (750), Institutul Mamei și Copilului - cca 5000 nașteri, SCM „Gh. Paladi” - 7000, SCR Bălți - 2500 nașteri. Anume ele, dar și altele, vor deveni cu adevărat niște maternități moderne. E necesar de remarcat că în instituțiile private în 2020 s-au născut alți 2768 copii.

Nașteți, dragi femei! O să vă așteptăm cu mult drag și vom depune toată străduința ca să schimbăm lucrurile și să fiți întâlnite în fiecare maternitate cu căldură, zâmbet și înalt profesionalism. Aveți grijă de sănătatea Dvs - Omicron este foarte periculos pentru viitoarele mămici care așteaptă un micuț”, a scris ministra, pe Facebook.

Medicul pediatru Mihai Stratulat a venit ieri cu un mesaj public în care își exprimă nemulțumirea față de decizia autorităților care au închis cinci maternități din nordul țării. Este vorba despre spitalele din raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Glodeni și Fălești.

„Pentru un manager incompetent, cea mai bună soluție, cea care nu implica multă silință și capacitate intelectuală, este de a închide aceste maternități și de a da vina pe tot ce doriți”, a acuzat dur Stratulat.

Sursa: unimedia.info