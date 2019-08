Nemulțumirea crescândă a rușilor pune la grea încercare Kremlinul

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Cu cat presedintele Putin ramane mai mult la putere, cu atat va creste prapastia dintre guvernanti si guvernati. Kremlinul va scoate in strada tot mai multi politisti, va controla tot mai mult presa, ii va prigoni tot mai dur pe cei care au alte viziuni politice. Doar pentru a se mentine la putere.

Vechi comunisti sau tineri democrati - ambele grupuri au in comun faptul ca au impresia ca nu sunt luati in serios de Kremlin.

Printre manifestanti s-au numarat multi tineri cu vederi liberale, care isi doresc mai multa libertate si democratie, pe model occidental; dar si locuitori mai in varsta din Moscova. Oameni cu steaguri comuniste. Acestia din urma plang dupa epoca sovietica, atunci cand, in opinia lor, statul s-ar fi ocupat mai bine de nevoile populatiei.

Protestul a avut loc in fata unei cladiri de birouri, pe o strada inconjurata de fortele de ordine, departe de centrul agitat al capitalei ruse. Prin urmare, dupa incheierea manifestatiei oficiale, o parte din protestatari a pornit spre administratia prezidentiala din centrul Moscovei. Sute de politisti i-au prins din urma si au fost operate numeroase arestari.

La final, este vorba de mai mult decat problemele materiale. Multi rusi de rand se simt abandonati, neintelesi de Guvern, neluati in seama, nereprezentati la nivel politic. Acest lucru a iesit clar in evidenta si la demonstratiile recente.

Tot mai des, presedintele Putin si guvernul rus promit imbunatatiri, mai multi bani, salarii mai mari. Dar standardul de viata al rusilor scade in realitate intruna de cinci ani incoace. Si toti stiu asta, pentru ca o simt direct in portofele.

Acest lucru ii face pe zeci de mii de rusi sa iasa in strada. Iar ei nu se mai tem. Ceea ce ii sperie pe guvernanti, care par total neajutorati.

Motivele in acest sens sunt numeroase: economia stagneaza, preturile cresc, coruptia a luat o amploare de speriat, reformarea sistemului de pensii ii nemultumeste pe milioane de rusi. Tot mai multi cetateni sunt nemultumiti, dar Guvernul refuza sa permita o alternativa politica. Nici macar la nivel comunal.

Zeci de mii de persoane au venit la manifestatiile din centrul Moscovei pentru a cere alegeri comunale corecte, eliberarea detinutilor politici si retragerea presedintelui Putin. A fost cea mai mare demonstratie din ultimii ani - in plina perioada de concedii, cand multi rusi prefera sa isi petreaca mai degraba vremea in afara Moscovei.

Nu se lasa intimidati: nici de amenintari, nici de actiunile in forta ale Politiei, nici de arestari.

