NEWS ALERT /// VIDEO - Avion ucrainean cu 176 de persoane la bord s-a PRĂBUȘIT după decolarea din Teheran. Țările de proveniență ale victimelor / FOTO

Avioanele civile americane au interdicţia de a survola Iranul, Irakul şi Golful Persic

Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 176 de persoane la bord, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, aparent din cauza unor probleme tehnice, relatează Reuters, citând presa iraniană. Aeronava este un Boeing 737 aparținând companiei Ukraine International Airlines și avea ca destinație Kievul.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW