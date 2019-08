​Poliţia australiană a arestat marţi un bărbat care a înjunghiat o femeie în plină stradă în centrul oraşului australian Sydney şi a urmărit numeroase alte persoane potrivit AFP.



Potrivit EFE, bărbatul ar fi folosit un satâr.

Poliţia australiană a confirmat arestarea atacatorului şi a indicat că victima este într-o stare 'stabilă', conform AFP.

Imagini difuzate de media australiene au arătat un bărbat sărind pe capota unei maşini, strigând 'Allah Akbar' şi agitând un cuţit în timp ce ţipa 'Împuşcaţi-mă!'



Martoră la scenă, Megan Hayley a precizat pentru AFP că agresorul, înarmat cu un enorm satâr, a urmărit mai multe persoane în cartierul de afaceri din Sydney, înjunghiind o femeie.

'Cinci sau şase persoane s-au lansat în urmărirea sa încercând să-l oprească', a spus ea, adăugând că acestea au 'reuşit să-l prindă şi să-l imobilizeze'.

Anterior, Reuters a informat că poliţia îndemnase oamenii să evite zona din jurul King and Clarence Streets, cartierul central de afaceri din Sydney, cel mai mare oraş din Australia, unde desfăşoară o operaţiune.

Iniţial, poliţia nu a oferit niciun fel de informaţii, dar unele media locale au transmis că un bărbat a fost arestat după ce poliţia a fost alertată că urmăreşte pietoni înarmat cu un satâr în centrul Sydney. (Sursa: Agerpres)



Confirmed. The Sydney Stabber screamed Allah Akbar at 0.22 seconds of this video. Journalists investigating have confirmed as well. See RTs of their reporting on my timeline. This was a terrorist attack. Well done to the brave Aussies that restrained him. pic.twitter.com/fn8VJEgO1Y