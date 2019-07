NEWS ALERT / Maia Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu un europarlamentar care a acuzat România de ambiții expansioniste și a apărat mereu interesele Rusiei

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Ucraina a anunțat joi că a sechestrat un petrolier rusesc, Neyma, într-unul dintre porturile sale de la Marea Neagră, sub acuzația că a fost implicat în incidentul naval de la sfârșitul anului 2018, scrie AFP.

2012: Scholz, pledoarie în favoarea postului de televiziune comunist NIT În faţa a vreo sută de jurnalişti din peste 20 de ţări, Scholz a vorbit despre „închiderea unui post TV de opoziţie" din Moldova ca „exemplu grav de reprimare a libertăţii de exprimare". Or, Helmut Scholz (reprezentant al Stângii Unite, un mai vechi prieten şi avocat al PCRM) a „uitat" să spună că e vorba, de fapt, despre un canal de propagandă şi manipulare comunistă, care incita la ură şi violenţă, canal care a fost alintat de fosta guvernare PCRM cu frecvenţe pe tavă, finanţare grasă şi sediu bun pe bani puţini. Apărătorul NIT nu a spus nimic nici despre faptul că acel post a încălcat şi a sfidat ani la rând tot ce se putea - norme deontologice, legislaţie, reguli de bun simţ - şi că anume pentru asta a rămas fără licenţă, nu înainte însă de a fi epuizate toate măsurile de avertizare şi sancţionare prevăzute de Codul Audiovizualului (cod adoptat, apropo, pe vremea guvernării comuniste, fiind coordonat cu experţii europeni).

CETA (Acordul Economic și Comercial Cuprinzător) a fost încheiat oficial în anul 2014, după cinci ani de negocieri. Cu excepția câtorva produse agricole, CETA desființează practic toate tarifele dintre Canada și UE - 98 la sută dintre ele. Astfel, vor fi reduse sau eliminate taxele vamale, iar susținătorii săi spun că înțelegerea va impulsiona comerțul bunurilor și serviciilor între Europa și Canada, cu mai mult de 20 la sută, iar PIB-ul Uniunii Europene va crește cu circa 12 miliarde de euro pe an.

