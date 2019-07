NEWS ALERT / Partidul Democrat rămâne fără un DEPUTAT / Otilia Drăguțanu și-a depus MANDATUL. Cine ar putea să-i ia locul

Deputata din partea Partidului Democrat, Otilia Drăguțanu, și-a depus mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut ăe contul său de Facebook, în textul căruia soția fostului guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, afirmă că „eu nu sunt pentru politică și ea nu este pentru mine”.

„După o lungă perioadă de reflecție, am înțeles că eu nu sunt pentru politică și ea nu este pentru mine. Întotdeauna am știut să-mi găsesc locul și să muncesc acolo unde abilitățile mele au adus utilitate maximă. Sunt de părere că un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil și temperament și cu mai multă experiență în politică. Le sunt foarte recunoscătoare persoanelor care au avut încredere în mine, iar colegilor din parlament le doresc succes în muncă deloc ușoară”, a scris Otilia Drăguțanu.



Astfel, următorul pe lista Partidului Democrat pentru alegerile parlamentare este Ruxanda Glavan. Din 30 iulie 2015 până la 25 iulie 2017 Ruxanda Glavan a fost ministra Sănătății, Muncii și Potecției Sociale.