Ni se răsucesc buneii în mormânt de rușine: Pe 23 februarie, moldovenii își idolatrizează în continuare ocupanții

Valentin, un alt pensionar, este supărat rău pe guvernanții din R. Moldova. Ne povestește că s-a născut și a copilărit la Ocnița, unde apoi și-ar fi deschis o mică afacere, dar, în scurt timp, a falimentat. Atunci și-a luat inima-n dinți și a venit la Chișinău, unde a muncit până la pensionare. Îndoctrinat până în măduva oaselor, el susține că, pe timpul sovieticilor, pământul Moldovei a înflorit, iar Stalin a fost „un soare democrat și umanist”, care s-a comportat rău doar cu tâlharii. „Eu sărbătoresc Ziua Armatei Sovietice, deoarece URSS a fost o mană cerească pentru poporul moldovenesc. Ei ne-au dat statalitate și teritoriu, ne-au adus colectivizare, electrificare, industrializare. Noi am trăit conform unor standarde bune de viață, aveam medicină și învățământ gratuit. Am trăit fără exploatare, discriminare, inflație, corupție, globalizare, migrație și așa mai departe. Sovieticii au fost o adevărată salvare pentru moldoveni, nu ca nemernicii de acum, care trăiesc numai cu minciuna”, adaugă entuziasmat Valentin.

Deși are aproape 70 de ani, Valeriu lucrează și astăzi în calitate de șofer - meserie pe care ne anunță cu mândrie că a învățat-o în Armata Sovietică. Anume din această cauză, ne dă asigurări bărbatul, el continuă să sărbătorească ziua de 23 februarie. Culmea e că șoferul nu crede și basta că sovieticii s-ar fi purtat urât cu oamenii, din simplul motiv că nu a simțit acest lucru pe propria piele. „La mine în toată ziua e sărbătoare! Dacă e Ziua Bărbatului, de ce să n-o sărbătoresc? Am fost la armată, iar acolo se duc numai bărbați. Cei care nu fac armata nu-s bărbați, da-s „mamenki sînociki”, (feciorașii mamei – n.red.). Eu nu eram atunci când bolșevicii au făcut represiuni și deportări, m-am născut după aceea și nu le-am văzut. Dacă le-aș fi văzut, ți-aș fi spus. Dar cine te-a trimis la mine? Ghimpu?”, întreabă distrat bărbatul.

În schimb, pentru Vasile, paznic la sediul unei instituții de studii superioare din Capitală, motivul acestei sărbătorii este că și-a făcut serviciul militar în Armata Sovietică. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, se arată indignat că mulți moldoveni „caută nod în papură” și nu se mai bucură de această zi. „De ce nu e corect s-o sărbătorim? Ce are 23 februarie cu deportările, foametea și represiunile? De ce înainte sărbătoream frumos, dar acum nu? Mie îmi place această sărbătoare”, a spus paznicul mai în glumă, mai în serios.

Actualitate 23 Februarie 2020, ora: 08:27

