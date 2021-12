Nicolae Ciucă l-a numit consilier pe Iulian Chifu, oamenii afiliați PAS îl acuzau pe acesta că ar lucra pentru Plahotniuc

Iulian Chifu a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului României, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciucă, publicată, miercuri, în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.

„Am avut azi onoarea sa mi se propuna pozitia de consilier de stat al Premierului Nicolae Ciuca. Avand in vedere relatia veche si apropiata si prietenia care ma leaga de generalul Ciuca, am acceptat. E de munca, iar provocarile in zona in care ma pricep - relatii internationale, securitate, conflicte, crize, afaceri strategice - sunt numeroase. Cu sprijinul institutional necesar si cu ajutorul echipei, sper sa reusesc sa fac fata si acestei responsabilitati pe care mi-am asumat-o”, a menţionat Iulian Chifu.

Ce spuneau oamenii PAS despre Iulian Chifu

Analistul politic de la București, Iulian Chifu, este acuzat de faptul că ar reprezenta interesele oligarhului Vlad Plahotniuc, refugiat peste hotarele țării. Atacul frontal vine din partea activistului civic Valeriu Pașa, care spune direct că Chifu ar fi sponsorizat de beneficiarul principal al furtului miliardului din băncile moldovenești.



“Dl Chifu, care nu se reprezintă decît pe sine și sponsorul său - Plahotniuc, a rezolvat toate. Și pe Andrei Năstase l-a demis și ”trimis” la procuratura generală (nu i-a lămurit nimeni că schimbarea procurorului șef este mai imposibilă decît a președintelui de țară) și deja a și găsit alt președinte pentru Platforma DA. Unul prin care să o măgulească pe Maia Sandu - adică ”cuminte”, scrie Valeriu Pașa.

Activistul mai spune că Plahotniuc, prin intermediul lui Iulian Chifu, îi oferă liderei PAS, Maia Sandu, aluzia preluării șefiei Guvernului. “Și Maiei Sandu îi mai oferă un ”cadou” - aluzia preluării șefiei guvernului. Iar prostituatele politice devin ca prin minune ”politicieni pragmatici din circumscripții”, conchide Valeriu Pașa.

Astăzi Natalia Gavrilița merge la București unde se va întâlni cu Premierul României, Nicolae Ciucă, dar și cu Marcel Ciolacu, președintele PSD, pe care anterior PAS la fel îl acuză că ar „lucra pentru Plahotniuc”.