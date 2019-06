Nicolae Dabija: A face alianţă cu socialiştii e ca şi cum l-ai angaja pe Diavol să-ţi facă biserică

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Administrația municipiului Orhei a dat încă o dată dovadă de viziune, reconstruind practic de la zero un întreg sector al municipiului Orhei pe care l-a transformat în unul din cele mai amenajate porțiuni ale orașului. După ce au fost reparate străzile Dorobanților și...

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valeri Kuzmin, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Mosocva nu exlude modelul de federalizare a Republicii Moldova. În acest fel, Kuzmin a răspuns la întrebarea ce părere are despre noţiunea de federalizare a Republicii...

”Astfel, indirect, unioniştii au votat-o pe Zinaida Greceanâi, care ameninţa că va împuşca în tineri la 7 aprilie 2009, cu voturile acestora dăruite blocului ACUM - în fruntea Parlamentului de la Chişinău a fost instalat omul Moscovei. Iar Republica Moldova fiind o ţară parlamentară - persoana politică numărul unu e un om manipulat de Kremlin”, constată Dabija. Acesta mai scrie că Greceanîi s-a instalat comod și pentru mult timp. Și asta pentru că ea poate fi demisă cu 3/5 din voturile deputaților, iar alianța încropită de Putin în Parlamentul de la Chișinău are 61 din cele 68 de voturi necesare pentru o eventuală demitere.

