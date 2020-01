Nicolae Eșanu își bate joc de Andrei Năstase: „Un monument al prostiei”

Proaspăt reveniți din vacanță, câțiva deputați PPDA au venit astăzi cu o reacție la Ordinul privind majorarea tarifelor pentru transportul interurban de pasageri, care a fost emis la finele anului trecut.

Deputații Platformei DA au susținut un briefing, in cadrul căruia președintele Platformei DA, Andrei Năstase, a făcut următoarea declarație: „Practic, scumpirea tarifelor la transportul de pasageri nu introduce nicio facilitate pentru pasageri. Statul a crescut doar povara fiscală a cetăţenilor sub paravanul economiei de piată, în timp ce costurile guvernării centrale cresc vertiginos şi total nemotivat”





Consilierul Primului Ministru Nicolae Eșanu a comentat declarația lierdului PPDA in felul următor: " ...nu am nici pregatire profesionala si nici nu activez in domeniu, dar chiar si cunostintele mele mediocre sint suficiente pentru a intelege ca este un monument al prostiei sa consideri plata pentru transport drept povara fiscala”.

Aminitm că tarifele la transportul de pasageri pe rute naționale au crescut , de la 1 ianuarie 2020, urmând a fi aplicate conform unor noi categorii de confort. Mai exact, un kilometru va costa 60 de bani în cazul categoriei de bază și 70 de bani în cazul categoriei de confort.

Transportatorii cereau de mai mulți ani statului majorarea tarifului până la 92 de bani per kilometru. Șoferii erau gata să mai cedeze până la un tarif de 74-76 de bani per kilometru, dacă urmau să li se ofere anumite facilități.

Ultima majorare a tarifelor a avut loc în 2012: de la 36 la 48 de bani pe kilometru.