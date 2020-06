Nicolae Iorga, principalul oponent al cedării Basarabiei: „Se impune resistența ca o datorie de onoare”

Am de adaos ceva esenţial la convorbirea noastră, care m-a întărit în credinţele fundamentale ale vieţii mele publice.

Pe cînd la Fundaţie se sărbătoreşte Tzigara, Argetoianu ia externele, Inculeţ şi Nistor sînt numiţi miniştri de stat. Cancicov ia o giranţă ministerială în plus, Ciobanu, Sibiceanu şi Urdărianu se retrag, pentru ca ridiculul Giurescu să treacă la culte şi Sidorovici să ieie propaganda.

Regele ni cere să continuăm şedinţa după amiazi. La 9 seara ea se redeschide. Nimic nou decît o notă către Soviete în cari se evită orice afirmare şi precisiune, cerîndu-se delegaţi pentru discuţie cu îndoiala, întemeiată, dacă aceasta nu va fi considerat ca un refus, după care ar urma ocupaţia. Germania, Italia, Jugoslavia refusă orice concurs. Opiniile nu mai au importanţă. Eu vorbesc neted. Sînt uimit de ce se spune în numele armatei. Ani întregi ni s-a luat pînea de la gură, ni s-au presintat parade, ca la Zece Mai, cu acest resultat. Amintesc că aşa a vorbit armata în mart 1939, că Ţenescu în septembrie mi-a spus personal că nu e destul de preparată, că tot atunci, la înmormîntarea lui Călinescu, Tătărescu mi-a spus că, între vecinii pe cari-i avem, armata noastră nu se va bate. Acum, încercăm fineţe cu nişte «mojici». Trebuie o politică sinceră, I. Brătianu a făcut una de mîndrie, pentru el, partid şi ţară. A luat sau a vrut să ieie orice, de oriunde. Cerea hotarul Tisei cu sute de mii de unguri, cu sute de mii de sîrbi, şi bănăţenii au dus o campanie pentru «Banatul întreg», cu primejdia creării încă unui duşman la jugoslavi. Ce sîntem noi, dacă nu voim să ajungem un stat care lichidează la toate hotarele şi e un obiect de ironie şi batjocură pentru toată lumea? O adunătură de oricari teritorii cu oricari teritorii? Ori un stat naţional, care să nu se împiedice de naţionalităţi neconciliabile? Atunci, fiindcă nu ne putem apăra la toate hotarele, să se dreagă greşeala din Cadrilater, pe care n-a vrut-o Carol I-iu cerînd numai unghiurile intrînd la sudul Dobrogii, greşeală pe care am întărit-o încercînd, într-un teritoriu care nu ne-a apărat de înfrîngerea de către bulgari, o zadarnică operă de romanisare. Să păstrăm Turtucaia, în amintirea tragediei, Silistra, cap de pod, partea din ţerm legată de inima reginei Maria, şi, retrăgînd pe macedonenii ispitiţi acolo, să restituim, cum o voise şi Călinescu, Gafencu, bulgarilor grînarul. Ruşii au dreptul la gurile Dunării: să li dăm braţul Chiliei, cu o bandă de teritoriu, încercînd a salva, pentru amintirile ei, Cetatea Albă. Să nu ne milogim zădarnic la nimeni!

Puţini se raliază la această părere: adînc îndureratul doctor Angelescu, Iamandi care-şi exprimă părerea cu un sentiment duios, Urdărianu. Urmează discursurile laşe ale miniştrilor, afară de Hortolomei. În frunte Cancicov şi M. Constantinescu. Argetoianu strigă că trebuie să ne răzimăm pe Germania. Are speranţa unei reveniri la pace. Pentru armată vorbeşte şeful statului major, Ţenescu. Nu putem lupta cu ruşii: avem ca infanterie 1 la 3, ca aviaţie 0 la 5. Confirmă Ilcuş şi aprobă Slăvescu.

Se cer părerile, începînd cu a lui Mironescu: pentru rezistenţă dacă armata poate s-o opuie. Observ că s-au făcut în chestia Basarabiei greşeli care nu sînt de arătat acum, că, faţă de ultimat, se impune resistenţa ca o datorie de onoare, chiar cu siguranţa că vom fi învinşi. Cum s-a vorbit de sfatul german de «a accepta», să li se răspundă germanilor cu cuvintele lui Luther la Worms: Gott helfe mir bei, ich kann nicht anders.

Om al cuvântului scris și vorbit, dar mai ales unul dintre marii erudiți ai istoriei noastre, Nicolae Iorga a fost principala voce care s-a opus cedării. Morala și conștiința, dar mai ales istoria nu demult trecută a Marelui Război nu îl lăsau să accepte. Marele istoric a văzut cum, sub ochii lui, se naște și se destramă o țară. Ceea ce nu știa însă Iorga era că 1940 nu era doar anul sfârșitului României Mari, ci și anul propriului sfârșit.

