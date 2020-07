Nici mesajele sale, dar mai ales tonalitatea lor nu sunt ale unui diplomat ceremonios, discret, cum se prezentase până nu demult, ci mai curând ale unui general-guvernator care nu are nevoie de finețuri și rigoare și această transformare radicală ar putea avea legătură cu schimbarea Constituției ruse care îi permite lui Putin să concentreze puterea unui țar și să ignore dreptul internațional.

Rusia consideră că integrarea europeană a Republicii Moldova îi lezează interesele și Vasnețov amenință că țara sa le va apăra: „Noi nu dictăm conducerii Moldaviei vectorul extern pe care trebuie să-l aleagă. Dar aceasta nu înseamnă că Rusia nu are propriile interese. Ea le are, ca și alte țări. Și noi le vom apăra întotdeauna”.

De ce minte cu atâta nerușinare dl Vasnețov? Din mare „respect” pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova, firește. Ambasadorul caracterizează cerințele de retragere a trupelor ruse ca încercări de a „împinge cu orice preț Rusia în afara Moldaviei”, ceea ce, în opinia sa, e lipsit de perspectivă, deoarece „în republică locuiesc peste 200 de mii de cetățeni ruși” pe care Rusia „nu are dreptul să-i lase în voia sorții”.

Principalul reper e că Rusia nu are de gând să-și care trupele acasă, rămase din perioada sovietică. Ea le atribuie în mod fals misiune pacificatoare, trișând în văzul lumii, căci ele au fost implicate nemijlocit în războiul moldo-rus din 1992, înarmându-i pe separatiști și participând de partea lor la operațiuni militare.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Jacob Heilbrunn, editorul publicației The National Interest, l-a intervievat pe Konstantin Remchukov, proprietarul și redactorul-șef al Nezavisimaya Gazeta, în contextul referendumului constituțional care a consfințit rămânerea la putere a lui Vladimir Putin și după...

Bolile cardiovasculare ocupa primul loc in topul deceselor inregistrate la nivel mondial. Recunoasterea timpurie a simptomelor, consultatiile periodice la medicul specialist cardiolog, cat si tratarea imediata a afectiunilor cardiovasculare reprezinta unii dintre cei mai importanti pasi pe...

Horoscop 13 Iulie 2020, ora: 00:20

Mercur si-a inceput, in sfarsit, miscarea directa si simti incantarea in aer. Dintr-o data vrei de toate. Visezi la toate lucrurile pe care nu le-ai putut face pana acum din diverse motive. Daca esti din zodia Gemeni sau Fecioara, lumea ta renaste. Comunici usor cu toata lumea. Luna este in...