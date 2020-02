La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 21 FEBRUARIE 2020; incepe weekendul ce gazduieste prima Luna Noua din sezonul Pesti si totodata ultima Luna Noua din anul astrologic ce a inceput in 20 martie 2019 o data cu intrarea Soarelui in Berbec, prima zodie din cele 12. Mercur este deja...

– Felicitări pentru cartea „Limba de hârtie”, ajunsă la a doua ediție. Are un magnetism puternic, e o dezlănțuire de energii spirituale, identitare, lingvistice. Cititorul o citește dintr-o respirație. Tu, de asemenea, ai scris-o spontan, dintr-o respirație?

Atunci cand nu dormi nu doar tu ai de suferit ci si pielea ta, job-ul tau, precum si relatia ta. De ce? Iata ce efecte devastatoare are privarea de somn. Anatomia somnului Nevoia de somn difera de la persoana la persoana, insa adultii au nevoie de cel putin 7 ore de somn pe noapte....

Statul român ignoră, complet, depozitul de deșeuri radioactive de la Koslodui din Bulgaria in care se vor depozita 350.000 tone. Marți, 18 Februarie 2020, la Craiova, finanțatorul depozitului de deșeuri radioactive a organizat o dezbatere privind depozitul de deșeuri ce se...

Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip a venit cu o reacție pe Facebook după anunțul foștilor colegi. ”Era o decizie previzibilă, având în vedere anumite evenimente din ultimele luni. E vorba de mai mult decât diferențe de viziuni între partid și acest grup și cred că decizia lor este una optimă, care va ajuta atât PDM, cât și acest grup de colegi să evolueze mai departe, inclusiv printr-o posibilă colaborare în viitor pe proiecte de interes comun. În acest moment sunt la București, unde am mai multe întâlniri oficiale, seara voi reveni la Chișinău, se va reuni conducerea partidului și vom prezenta poziția noastră oficială”.

”Deplasările în străinătate îl fac să dorească și mai mult puterea. Recent a fost la Munchen și la Ierusalim. Are acest complex de inferioritate. Nu este luat în serios nici de Rusia, cu atât mai mult de Occident”, conchide la RFI, expertul moldovean.

”Igor Dodon stă în spatele scindării Partidului Democrat. PD putea să existe în forma în care a existat, într-o alianță neformală cu PSRM, chiar să voteze uneori împotriva unor inițiative guvernamentale care nu le sunt pe plac. Dar Igor Dodon nu suportă așa ceva. A prins gustul puterii, este îmbătat de putere. Dacă se formează o alianță oficială între PD și PSRM, atunci democrații pierd o mare dintre alegătorii pro-europeni. Și, da, am putea vorbi de un pas sinucigaș al acestei formațiuni”, o spune într-un interviu la RFI, comentatorul politic de la Chișinău, Nicolae Negru.

