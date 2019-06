Nicu Popescu, ministru în Guvernul ilegal: Federalizarea țării va degenera într-un conflict intern, inclusiv cu regiunea Transnistreană. Moldova va intra in colaps economic

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

„Ucraina în UE înseamnă moartea proiectului imperial rusesc și, în plus, este o lovitură puternică dată autoritarismului rusesc, calea spre schimbări democratice în Rusia și în spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir...

Bloggerul Corneliu Gandrabur prezintă probe concrete că deciziile Curţii Constituţionale de ieri, privind ilegalitatea voturilor de ieri din Parlament, sunt corecte. Mandatele parlamentarilo au intrat in vigoare incepand cu data de 9 martie 2019, ora 00:00, iar termenul de 30 de zile este...

“Știm foarte bine că populația nu își dorește să facă unele concesii majore regiunii transnistrene. Toată lumea își dorește o reintegrare, dar o reintegrare în care Republica Moldova rămâne absolut dominantă asupra Transnistriei, or acest lucru nu este posibil, pentru că nici Rusia, nici Transnistria nu ar accepta un astfel de aranjament și aici din nou există riscul unor mișcări spre federalizare”, a menționat Popescu într-un interviu oferit radio Europa Liberă. Tot atunci Popescu a punctat că “opinia publică este foarte ostilă unor concesii fundamentale oferite Transnistriei.” Potrivit lui, federalizarea “ar arunca în aer întreg sistemul politic și toate aceste semi-echilibre care l-au determinat în ultimii aproape 30 de ani.” „Eu cred că acest risc a unei mișcări prea rapide în direcția reintegrării, fără un proces bine gândit și bine calculat, de fapt va duce din nou la tensiuni mai mari, nu doar în Republica Moldova, dar inclusiv la tensiuni cu regiunea transnistreană”, a concluzionat Popescu.

