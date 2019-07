(VIDEO) Nicu Popescu recunoaște că a GREȘIT: „Folosirea acestei sintagme a fost o GAFĂ, o gafă pe care o REGRET”

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Vreau să vă asigur că în pofida acestei gafe regretabile lucrul meu se va concentra în continuare cu prioritate pe deblocarea relațiilor externe ale Republicii Moldova, intensificarea cooperării cu România, cu Ucraina și cu Uniunea Europeană pentru că doar așa țara noastră va reuși să depășească această fază de criză poilitică și economică în care am fost aruncați în ultimii ani”, a declarat Nicu Popescu.

„În cursul zilei de ieri, la București, am folosit o sintagmă nereușită atunci când m-am referit la conflictul transnistrean. Folosirea acestei sintagme a fost o gafă, o gafă pe care o regret și sper să depășim acest moment de neînțelegere în comunicarea mea publică. În același timp cred că este foarte important să privim și în viitor, acolo unde avem o agendă europeană foarte încărcată.

