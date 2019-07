Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cauzele respiratiei urat mirositoare sunt numeroase si, de obicei, fiecare persoana sufera de aceasta afectiune la un moment dat in viata. De cele mai multe ori, insa, cauzele sunt usor de identificat si de corectat. Exista totusi si cazuri in care este indicat consultul unui doctor...

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Desi face parte dintr-un guvernamant care se declara proeuropean zilele trecute, din nevoia recunoasterii, IVAN uita de hotararile CEDO din cazul Ilascu si din celelalte cauze sustinute de PRO-LEX in care Curtea a atras responsabilitatea Federatiei Ruse intrucat este implicata militar in zona de conflict pe care l-a generat direct, amenintand si Romania si Ucraina !

Un alt ministru pro-sovietic de tip nou al Chisinaului are impresia ca razboiul din Transnistria nu a fost o agresiune a Armatei ruse contra romanilor ci un razboi civil !!! Asta apare in timp ce el e ntr-o vizita la Bucuresti !

Dupa Andrei Nastase care a defectat votand la Strasbourg in APCE contra intereselor europene si in favoarea celor rusesti,

