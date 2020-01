Nicușor Dan: Gabriela Firea e undeva la 30% / Opoziția trebuie să aibă un candidat unic la locale dacă alegerile sunt într-un singur tur

​Nicușor Dan susține că Gabriela Firea are o cotă electorală de 30%, iar opoziția ar trebui să aibă un candidat unic la Primăria Bucureștiului, dacă alegerile locale se vor desfășura într-un singur tur.



​„Se confirmă că Gabriela Firea e undeva la 30%. Nu stă rău deloc față de mandatul dezastruos pe care l-a avut. Eu am spus încă de când am intrat în competiție că, în ipoteza alegerilor într-un singur tur, opoziția trebuie să aibă un candidat unic, ca să nu mai repetăm ce s-a întâmplat în 2016”, a declarat, la B1 TV, Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR București la Primăria Capitalei.