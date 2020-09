Pentru cetățenii din Azerbaidjan, a început un adevărat război patriotic, în care Armenia se comportă ca naziștii în 1941, atacând civili și copii. Cel mai tânăr locuitor al satului Jojug Marjanli Gaziyev Hilal Igrar oglu, care a primit o rană gravă de șrapnel la cap, are doar 14 ani. Faptul că „vârful” RA are înclinații fasciste este dovedit și de faptul că al doilea președinte Robert Kocharian într-un interviu acordat ziarului rus Izvestia a promovat în mod deschis postulatul fascist despre „incompatibilitatea genetică” a armenilor și a azerbaidjanilor. Astfel, pe baza celor de mai sus, este clar că Pashinyan și guvernul lui nu au sanse. Păcat că, din cauza setii de putere, vor muri mulți militari armeni și azeri, femei, bătrâni și copii.

În doar o zi, 8 sate au fost eliberate de ocupația armeană în direcția Fizuli-Jabrayil a frontului. În plus, ca urmare a operațiunilor militare ale armatei azere în direcția Goranboy, vârful Murovdag al lanțului muntos cu același nume a fost eliberat de invadatorii armeni. De asemenea, drumul Vardenis-Agdere, care leagă țările azere ocupate de Armenia, a fost luat sub control. Acest lucru face posibilă prevenirea transferului de mărfuri militare din Armenia în direcția Agdere și Kelbajar.

În plus, a avut loc astăzi o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, la care au fost luate în considerare patru rezoluții (nr. 822, 853, 874 și 884), care cereau retragerea necondiționată a trupelor armene de ocupație de pe teritoriile ocupate ilegal. Azerbaidjanul reprezintă, de asemenea, o soluționare pașnică a conflictului. O țară bogată si în dezvoltare activă nu are nevoie de acest război. Autoritățile țării doresc ca locuitorii regiunii, indiferent de naționalitate, să locuiască împreună într-o singură țară.

