Ninsorile au paralizat Austria și Bavaria. Oamenii nu pot ieși din casă, mâncarea este limitată

Ninsorile căzute în cantităţi excepţionale au creat haos în Austria şi Bavaria, unde viaţa publică este complet paralizată în regiuni vaste.



Dacă media întregii luni este un strat de 57 de centimetri de zăpadă, în prima jumătate a lui ianuarie s-a aşternut deja o cantitate triplă. Până acum, 27 de oameni şi-au pierdut viaţa din cauza iernii severe. Ultimele victime sunt doi genişti francezi, care încercau să declanşeze o avalanşă controlată.

La o privire detaşată, peisajul pare de basm. Din Elveţia până în Bavaria, zăpada a luat cu totul în stăpânire Alpii. Însă, dincolo de impresia artistică, situaţia este mai mult decât complicată. Feeria albă este spulberată brusc de câte o avalanşă.

S-a întâmplat zilele trecute, când cantităţi enorme de zăpadă au năvălit peste un restaurant din Elveţia. Povestea s-a repetat duminică seară în Germania, unde o avalanşă a precipitat zăpada peste un hotel. Din fericire nu s-au înregistrat victime. O altă avalanşă, produsă în Alpii Austrieci a luat 4 vieţi.

Este vorba despre patru schiori care au intrat pe o pistă închisă. Avalanşa produsă i-a îngropat pe toţi patru. Trei trupuri au fost recuperate, dar al patrulea încă nu a fost găsit.

De peste o săptămână, mii de oameni sunt blocaţi în case, nu mai pot ajunge la muncă, şcolile sunt închise, iar stocurile de mâncare limitate. În multe locuri, cablurile de înaltă tensiune au cedat sub greutatea zăpezii, iar oamenii stau fără curent electric. Staţiunile de schi sunt închise din cauza accesului blocat dar şi a riscului de avalanşe.

Solidaritatea este cuvântul de ordine. Oamenii formează echipe şi trec de la o casă la alta ca să dea jos zăpada de pe acoperişuri. Însă în multe locuri situaţia este atât de gravă, încât a fost mobilizată armata pentru această operaţiune.

Ministrul german de Interne a vizitat luni localităţile bavareze afectate. La Berchtesgaden a văzut cu ochii lui zeci de salvatori care curăţau zăpada deusa pe acoperişul spitalului.

Extremely deep snow in Gesäuse National Park, Austria today, Jan 13th. Report by helicopter inspection team pic.twitter.com/8JDbVZm5Qc

Huge amounts of snow in Filzmoos, Austria over the past several days. Report via @MeteoplusRO pic.twitter.com/OyXyOyIR7N