No comment: Andrei Năstase cheamă alegătorii să nu voteze medicii, profesorii și artiștii care vor candida independent

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Rusia l-a acuzat oficial de spionaj pe fostul pușcaș marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, la Moscova. Informația privind punerea sub acuzare a lui Whelan a fost publicată inițial de agenția de presă rusă Interfax și preluată apoi de Reuters.

Mai multe persoane care au avut probleme cu legea se văd în funcția de deputat. Cât de straniu nu ar fi însă nu este vorba doar de primarul Ilan Shor sau membrul PPDA, Gheorghe Petic. Cei despre care am aflat au avut chiar și tupeul să ceară certificate de integritate de...

Preşedintele rus Vladimir Putin, care mai are 5 ani de mandat, caută modalităţi de a a rămâne la putere în continuare prin unirea Rusiei cu fosta republică sovietică Belarus, scrie Bloomberg. În felul acesta, liderul de la Kremlin poate compensa şi pierderea...

Andrei Năstase susține că în această campanie electorală nu există loc pentru candidați independenți şi că aceștia sunt supuși unor persecuții de Partidul Democrat să candideze în scrutinul din 24 februarie. Ca de obicei, Andrei Năstase nu a adus nici un argument sau o probă în sprijinul afirmațiilor sale și n-a fost prezentat nici un caz concret (!) a unui medic, pedagog sau artist care ar candida independent contrar voinței sale. Este curios că partidul lui Andrei Năstase, potrivit tuturor sondajelor de opinie, se bucură de un sprijin ce nu depășește 10%. Lista electorală ACUM abundă de ONG-iști și funcționari de partid care nu lucreză nicăieri. Medicii și profesorii incluși pe listă pot fi numărați pe degete, iar in primii 10 din listă, care ar avea o anumită șansă de a accede în parlament pe liste de partid și asta doar în cazul în care ACUM ar acumula aprox. 20% din voturi pe liste de partid (!), este inclusă doar dna Liliana Nicolăescu-Onofrei, in rest nici un profesor, nici un medic și nici un artist.

