NOI DOVEZI / Galina Dodon (Exclusiv Media) a spălat bani din Rusia prin Bahamas pentru Igor Dodon și PSRM (VIDEO)

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

Conform lui Iurie Reniță, conform Codului Penal Dodon riscă o amendă de la 400 la 600 de unități convenționale sau închisoare de până la un an pentru fals în declarații.

În 2015, Igor Dodon era președintele Partidului Socialiștilor și deputat în parlamentul RM , fapt ce-l obliga să indice în declarația sa cu privire la conflictele de interese personale calitatea de membru al organului de administrație al SRL Exclusiv Media a soției sale Galina Dodon. Acțiunile lui Igor Dodon în calitate de deputat la acea perioada cad sub incidența de componență de infracțiuni a articolului 352 din Codul penal, falsul în declarații ”, punctează Reniță.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)