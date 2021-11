Noi prețuri la carburanți, afișate de ANRE: Cât va costa mâine benzina și motorina

Prețul maxim de comercializare al benzinei și motorinei de tip standard va scădea, doar cu câțiva bani, anunță ANRE.

Potrivit ANRE, joi, șoferii noștri vor achita pentru un litru de benzină cu cifra octanică A-95 – 21.02 lei, sau numai cu trei bani mai puțin decât miercuri. Ce ține de motorina standard, aceasta va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 18.17 lei per litru, cu șase bani mai puțin decât au plătit conducătorii auto în ultimele 24 de ore.



Deși, costul combustibililor scade puțin câte puțin, deja pentru a doua săptămână la rând, acesta mai are mult de coborât până a ajunge la cota pe care a avut-o în debutul lunii septembrie, atunci când, odată cu aplicarea de către majoritatea parlamentară a noii metodologii de calcul a prețurilor, benzina și motorina standard puteau fi cumpărate la stațiile PECO cu 20.07 lei per litru, respectiv 16.27 lei per litru.