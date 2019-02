Noi recorduri pe piața auto. În 2018 s-au vândut aproape 30 de milioane de SUV-uri în lume și 1,2 milioane de mașini electrice

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Departamentului american pentru Securitate Internă a creat o universitate falsă, Universitatea din Farmington, pentru a lansa o capacană și pentru a aresta studenții străini care încearcă să rămână pe teritoriul american în mod ilegal, relatează The Guardian.

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Mașinile full-electrice au avut cel mai bun an de până acum, cu 1,26 milioane unități, față de 727.000 în 2017 și sub 400.000 în 2016. În China s-au vândut cele mai multe (769.000), urmată de SUA (207.000), Norvegia (46.000), Germania (35.000), Franța (31.000).

Piața chineză a scăzut prima oară în trei decenii, dar a trecut de 28 milioane mașini, SUA a totalizat 17,3 milioane, iar Europa, 17,7 milioane. India a avut un an bun, cu 3,9 milioane, iar în Japonia s-au vândut 5,19 milioane unități.

Segmentul SUV a urcat într-un an de la 33,8% din piață, la 36,4%, în timp ce compactele au scăzut de la 18,2%, la 16,8%. Toyota a fost brandul cu cele mai multe vânzări, peste 8 milioane, pe doi fiind VW, cu 6,7 milioane și pe trei a terminat Ford, cu 5,3 milioane vehicule.

Anul trecut s-au vândut în lume 86 milioane de automobile noi, iar SUV-urile au atins o cotă record de 36%, în timp ce mașinile electrice au avut și ele un an record, cu 1,2 milioane de unități. Datele JATO arată că cele mai vândute modele auto din lume sunt camionetele din Seria F de la Ford, în timp ce Toyota Corolla este pe doi.

