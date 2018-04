Noile ambulanțe, procurate din Rusia, vor fi distribuite în zone greu accesibile, unde în condiții de vreme nefavorabilă este și mai greu de ajuns

Interviu cu vicedirectorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Tatiana Bicic



Subiectul ambulanțelor de producție rusească deja a stârnit foarte multe discuții pro și contra. De ce fost necesară achiziția acestui tip de ambulanțe?

Aceste ambulanțe vor fi repartizate în zonele cele mai îndepărtate din țară. Sunt zone în care nu există asfalt, unde ambulanța trebuie să meargă pe câmp pentru a ajunge cât mai repede la pacient. Sunt zone foarte greu accesibile din acest punct de vedere, iar în condiții de vreme nefavorabilă este și mai greu de ajuns. Timpul este crucial în situații de urgență, iar ambulanța trebuie să ajungă în cel mai scurt timp. În astfel de condiții, caroseria slabă și baza lungă este inacceptabilă. Nu contează atât de mult țara de proveniență, ci mai ales scopul pentru care ele vor fi folosite.





De la început s-a pornit cu această idee, respectiv achiziționarea unor ambulanțe de producție rusească?

Analizând toate aceste aspecte pe care vi le-am spus, dar și apoi, când am văzut starea și dotările lor, ne-am convins că pentru această etapă sunt potrivite acestea. Ambulanțele sunt foarte bine dotate. La moment, sunt cele mai bine dotate mașini de urgență pe care le avem.

Ele au venit echipate complet sau trebuie bani suplimentari pentru dotarea lor?

Sunt echipate. Dotarea acestor ambulanțe – tip ”B” este după standardele europene în vigoare. Avem utilaj medical modern din Coreea de Sud, Japonia, Marea Britanie, Italia, precum și un model avansat din China.

Din ce bani au fost achiziționate ambulanțele?

Serviciul de Urgență a folosit banii din conturile proprii, respectiv 51 mln.. S-au contractat 69 de ambulanțe. Deși achiziția în cauză nu a fost făcută din creditul Băncii Europene, suma valorificată poate fi acceptată ca aportul obligatoriu al Republicii Moldova la obținerea acestuia. Este extrem de important pentru țara noastră.

Există un anumit termen de garanție al acestor ambulanțe? Dar a echipamentului cu care ele sunt dotate?

Termenul de garanție este de doi ani și intră în costul ambulanței.

De ce inițial contractul a fost semnat pentru o sumă, dar ulterior a fost suplimentat acest contract cu încă 7 milioane de lei?

Licitația a fost lansată în luna iulie a anului 2017 și finalizată la 11 decembrie a aceluiași an. Întreaga procedură a fost foarte transparentă, iar toate condițiile au fost verificate de Agenția de Contestații.

Prețul la fiecare unitate este unul avantajos – circa 36 000 Euro, inclusiv livrare până la Chișinău, un preț cu circa 26% mai mic față de ofertantul de pe locul doi. Acest preț are toate taxele incluse și garanția de doi ani.

Foarte important de subliniat este faptul că prețul de bază, luat din publicitatea de referință, se atribuie doar la caroseria ”goala” în culori de ambulanțe, adică fără dotări cu echipamentul necesar, conform cerințelor europene ori chiar nu are inclusă tracțiunea integrală.

Toate sistemele speciale și utilajul din dotare pentru ambulanța tip ”B” practic dublează costul acesteia. În România, de exemplu, ambulanța tip ”B” cu tracțiune integrală ”Volkswagen” CRAFTER se achiziționau în licitații cu circa 80 000 euro per unitate.

Și de ce acum 69 de ambulanțe rusești, în condițiile în care pentru acest an este prevăzută achiziționare unui număr de circa 160-170 de ambulanțe europene?

Sunt achiziții diferite, resurse financiare diferite, destinații diferite. Doar scopul este același: să fie ambulanțe dotate la standarde europene, care să poată intra pe drumuri greu accesibile și să ajungă în timp util la pacienți.

Cu cât mai multe ambulanțe noi și echipate modern, cu atât mai multe cresc șansele pentru pacienții noștri.

Au fost lansate acuzații că aceste ambulanțe ar fi fost procurate de la uzina miliardarului rus Oleg Deripaska? E adevărat?

Producătorul acestor ambulanțe nu are nicio legătură cu Concernul GAZ, ci doar cumpără caroseria de acolo. În zona de vest a Rusiei sunt cel puțin două uzine similare.

Este, de fapt, o practică mondială de a produce autospecialele la uzine destinate special pentru fiecare tip dintre acestea.

D.C.