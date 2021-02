Nord Stream 2 scoate la suprafață vechi resentimente. Polonia cere din nou Germaniei despăgubiri de război

Partidul conservator Lege şi Justiţie (PiS), care guvernează Polonia, a readus de mai multe ori în discuţie în ultimii ani problema despăgubirilor de război. Dar guvernul de la Berlin a respins toate aceste solicitări, afirmând că această problemă a fost închisă în urma acordului „Doi Plus Patru” – cele două Germanii RDG şi RFG, plus Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Franţa – încheiat în anul 1990 pentru reunificarea Germaniei.

Într-un interviu acordat în weekend, Steinmeier a dat de înţeles că Germania are o obligaţie istorică de a realiza acest gazoduct cu Rusia, amintind de invazia germană în Uniunea Sovietică în al Doilea Război Mondial.

Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din 6 august 2020, președintele RM este obligat să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară absolută (minim 50+1 deputați) și formalizată. Ex președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase explică daca...

Sănătate 12 Februarie 2021, ora: 07:10

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are...