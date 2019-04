Norica Nicolai, mesaj către Guy Verhofstadt şi Manfred Weber: Destul! M-am săturat de dublul vostru standard!

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

„Destul! M-am săturat de dublul vostru standard, m-am săturat de faptul că ne cereţi permanent o justiţie independentă, dar ne daţi ordine de la Bruxelles pentru ca cei care vă servesc interesele să fie exoneraţi de răspundere. Lucrul acesta explică de ce unii au ales să părăsească UE, iar alţii să o conteste. Într-o Uniune Europeană care presupune că respectă statul de drept şi propriii cetăţeni, nu au ce căuta astfel de comportamente hegemonice care dăunează întregului proiect european. Am înţeles clar că voi sunteţi cei care vreţi o altă Uniune Europeană, doar a voastră, a celor care şi-au făcut un scop în viaţă din a-i umili pe ceilalţi. Nu asta este Uniunea Europeană la care noi am aderat şi care ni s-a promis, ea este o Uniune a respectului, a solidarităţii, a egalităţii dintre cetăţeni şi statele membre”, a continuat eurodeputatul ALDE.

