NORVEGIA - ROMÂNIA // Dilema lui Cosmin Contra: Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu

2 e numărul golurilor marcate de Hagi jr. din faze fixe în 2019, adică un penalty și o lovitură liberă, capitol la care Stanciu are trecută în dreptul său cifra zero

EGALI ÎN CARTONAȘE LA NAȚIONALĂ Ianis și Stanciu au apărut în ambele partide disputate de "tricolori" în acest an, meciurile cu Suedia (1-2) și Feroe (4-1) din preliminariile CE 2020. Niciunul n-a contribuit la goluri, dar au colectat câte un cartonaș galben. Mijlocașul lui Al Ahli a fost însă titular și la Stockholm, și la Cluj, adunând 168 de minute, iar Hagi a intrat pe parcurs de fiecare dată și a colectat 71 de minute pe teren.

Astfel, dacă Ianis era evaluat la numai 750.000 de euro în decembrie 2017, la finalul aventurii sale la Fiorentina, cota sa a sărit de cinci ori mai sus în circa un an și jumătate. În schimb, Stanciu atinsese nivelul de 8 milioane de euro în octombrie 2016, imediat după transferul la Anderlecht, dar în doi ani și jumătate s-a prăbușit constant pe axa Sparta Praga – Al Ahli, până la nivelul de acum.

Stanciu mai are un handicap major: a evoluat un singur meci (86 de minute) în ultima lună și jumătate, când a fost și la cuțite cu Al Ahli din pricina neplății drepturilor salariale! Asta în timp ce Hagi jr. a încheiat en-fanfare sezonul în țară, cu succesul din Cupa României și clasarea pe locul 3 în Liga 1, după un play-off remarcabil.

STANCIU SE DĂ „OPTAR” Chiar dacă uneori „arabul” are trasate sarcini într-o zonă mai retrasă, de unde să urce la finalizare pe acțiuni personale sau lovituri libere, aria sa de acțiune și profilul îl suprapun peste fiul „Regelui”.

