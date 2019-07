Noua CARACATIȚĂ a „neamurilor” de la CSM, CSJ și Curtea de Apel: Musteață, Guzun, Murguleț, Miron, Cernat și Răducanu

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Fostul premier Vlad Filat spune că ceea ce are ca prioritate vizează eliberarea sa. El nu crede că va mai face politică, cel puțin în mod direct, ci poate va acorda consultanță politică, celor care vor dori. Totodată, fostul premier susține că cea mai mare greșeală a fost...

Un traficant de droguri din Columbia a fost prins pe aeroportul Barcelona cu jumătate de kilogram de cocaină sub perucă.

„Printre judecătorii care au obținut dreptul de a contracta un apartament în „Green City” se numără și Aliona Miron. În 2014, magistrata a declarat că familia sa deține mai multe terenuri agricole și trei case cu o suprafață totală de peste 400 de metri pătrați. Două dintre locuințe, situate în Călărași și Nisporeni, au ajuns în proprietatea familiei Miron în calitate de moștenire și donație. Cea de-a treia locuință, este de fapt un apartament la sol de 140 de metri pătrați din Chișinău. Imobilul este amplasat în regiunea Academiei de Studii Economice din Moldova și a fost cumpărat de familia Miron la finele anilor ’90. La aceeași adresă magistrata mai are în proprietate și un garaj ridicat acum câțiva ani”, se arată în ancheta jurnalistică.

Acum un an presa a scris că, deşi imobilul este finalizat, iar în el locuieşte familia Guzun, în declaraţiile de avere depuse de cei doi magistraţi se preciza că acesta nu ar fi dat în exploatare, respectiv, nici nu este înregistrat la Agenţia Servicii Publice (Cadastru). Casa magistraţilor Guzun, care dispune de un garaj pentru două maşini şi două construcţii accesorii, se află pe aceeaşi stradă cu cea a procurorei Adriana Beţişor. Cei doi deţin, de asemenea, o casă la Măgdăceşti, r. Criuleni, 5 terenuri şi un apartament în Chişinău.

Soţii Guzun locuiesc într-o casă de lux amplasată în Dumbrava, o localitate de la marginea Chişinăului. Terenul cu o suprafaţă de 11 ari, pe care este construit imobilul, a fost cumpărat de familia Guzun în 2012, an în care a fost obţinută şi autorizaţia de construcţie a casei.

Dorel Musteață, „împrejur cu nemurele”. Președintele interimar CSM are rude care activează în mai multe instanțe din Republica Moldova, potrivit Deschide.md .

