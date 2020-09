Nouă Dacia Logan primește un sistem de parcare automat plus cutia automată CVT cu 6 trepte

Un lucru important este că dispare diesel-ul din gamă. De ce? ”Am decis să renunțăm la diesel, cred că nu este o surpriză pentru nimeni. Tendințele europene în segmentul B sunt cât se poate de clare și dieselul a ajuns să aibă o pondere de sub 10%”, spune Ionuț Gheorghe directorul de marketing al Dacia. La Duster vor fi menținute însă versiunile diesel, existând cerere. Pe de altă parte, Dacia este foarte mulțumită de cum merg vânzările de mașini pe GPL în Europa, mai ales în sud, un exemplu fiind Duster pe GPL în Italia.- o nouă arhitectură electronică ce permite integrarea la bord a unor noi echipamente de siguranță și asistență pentru condus- mașina dispune de frânarea automată în caz de urgență,(și cameră de marșarier), detectorul de unghi ”mort” (prezent pe Duster) și apelul automat în caz de urgență.- La capitolul siguranță pasivă a crescut numărul de airbag-uri, de la 4, la 6 (șofer pasageri, laterale torace și laterale de tip cortină față spate)- Vor fi în oferta trei sisteme multimedia, două dintre ele cu ecran tactil de 8 inci (mărimea a crescut de la 7 inci). MediaNav va permite o replicare a telefonului via WiFi.- cartela ”mâini libere”- pornirea automată a farurilor și a ștergătoarelor- frână de mână electrică

Vânzările Logan au totalizat 61.000 de unități în Europa anul trecut și, în timp ce Sandero și Duster au avut un an record de vânzări, Logan a fost departe de cel mai bun an din istoria sa (2009 când s-au vândut peste 100.000 de unități).

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Este ziua in care Saturn isi incepe miscarea directa in Capricorn. Pare ca lumea se opreste pe loc. Te-ai bucurat de libertate pe perioada verii? Speri ca lucrurile vor deveni mai bune pentru tine? Saturn este Lordul karmei si poate fi foarte crud. Mai ales cand se asociaza cu Marte, acum...

Culinar.md 29 Septembrie 2020, ora: 08:00

Mic dejun sanatos. Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi...