Noul beneficiar al Aeroportului din Chișinău promite să transforme aerogara într-un hub transnațional. Va investi sute de milioane de euro și va crea mii de noi locuri de muncă

La 23 decembrie a.c., AVIA-INVEST, care administrează AIC, a confirmat că omul de afaceri rus, Andrei Goncearenko, un fost top-manager al Companiei „Gazprom”, a devenit beneficiarul Companiei „Komaksavia Airport Invest” Ltd., care deține 95% din acțiunile AVIA-INVEST.

La scurt timp, după ce a devenit beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., a fost anunțată intenția AVIA-INVEST de a finaliza modernizarea și reconstrucția pistei principale a AIC. Proiectul unui nou Terminal al AIC a fost prezentat opiniei publice.

Noul beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., care deține 95% din AVIA-INVEST, compania ce gestionează Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), Andrei Goncearenko, primite să transforme porțile aeriene ale Republicii Moldova într-un hub aviatic transnațional.

Actualitate 26 Decembrie 2019, ora: 09:59

