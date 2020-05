Noul coronavirus are 200 de mutații. Ce au descoperit specialiștii

Scapă de sub tratament

„Toate virusurile sufera mutatii în mod natural”, a spus prof. Francois Balloux, co-autor principal al studiului, potrivit The Guardian. „Mutațiile în sine nu sunt un lucru rău și nu este nimic care să sugereze că SARS-CoV-2 se mută mai repede sau mai lent decât se aștepta. Până acum nu putem spune dacă SARS-CoV-2 devine din ce în ce mai letal și contagios”.

Noul coronavirus are 200 de mutații! Cercetătorii care studiază Covid-19 au identificat aproape 200 de mutații care ar putea ajuta la dezvoltarea tratamentelor sau a unui vaccine, scrie bzi.ro.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Te-ai intrebat vreodata cand e cel mai bine sa mananci bananele? Care este momentul in care poti beneficia din plin de toti nutrientii dintr-o banana?

Horoscop 8 Mai 2020, ora: 07:32

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu...