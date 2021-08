Noul șef interimar al IGP, Lilian Carabeț și-a procurat casă de 45 mii de euro

Contactat de ZdG pentru a-l întreba cum justifică averea pe care o deține, acesta a menționat că: „Eu am declarat totul și m-am străduit să fiu un cetățean onest. Am avut și activități particulare. Dacă nu aș fi declarat, ar fi ieșit precum în publicitatea ceea cu corupție, când declari bunuri pe numele mamei, a nepoatei, a altcuiva. Eu am declarat totul, am actele corespunzătoare. Dacă aveți anumite bănuieli, adresați-vă organelor corespunzătoare. În declarațiile mele de avere găsiți răspunsuri la toate întrebările d-voastră”.

Ana Revenco, noua ministră a Afacerilor Interne l-a numit pe Lilian Carabeț, noul șef al IGP, la data de 16 august.