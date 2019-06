Noul Mac Pro este absurd de rapid și exagerat de scump: ce poate să facă

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

Din start, vei cumpăra un Mac Pro din această generație cu un Intel Xeon W. Configurația de bază are un procesor cu opt nuclee, dar poți opta pentru 12 nuclee, 24 sau 28. Toate procesoarele disponibile suportă Hyper Threading cu un număr dublu de fluxuri de execuție. Pentru că la dispoziție 12 sloturi de memorie RAM, cantitatea inițială de 32GB de memorie este infimă. Poți ajunge până la un maxim de 1,5TB DDR4 ECC configurată pe 6 canale. În privința stocării, începi cu 256GB de memorie FLASH și poți ajunge până la 4TB.

Sistemele Apple din gama Mac Pro nu au fost niciodată ieftine și nici nu și-au propus să fie, dar cu noua generație, gigantul din Cupertino a dus performanța acestei familii de aparate la un cu totul alt nivel. În plus, după o pazuă de aproximativ cinci ani, compania americană a anunțat și un monitor creat in-house cu numele Pro Display XDR. Acesta din urmă este certificat HDR și ar trebui să se preteze de minune pentru aplicații de editarea foto/video în condiții optime.

