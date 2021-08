Noul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu: ,,Fie începeți să construiți drumuri bune, fie plecați”

Noul Ministrul AL Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, astăzi a fost prezentat echipei ministeriale de către prim-ministrul Natalia Gavrilița. Atât premierul, cât și proaspătul ministru au avut mesaje tranșante, transmite dosarmedia.md.

Premierul Natalia Gavrilița a menționat că echipa sa are o agendă ambițioasă în domeniul dezvoltării economiei și al infrastructurii și își dorește mult ca cetățenii să vadă rezultatele muncii într-un timp scurt.



„E necesar să creștem încrederea cetățenilor în instituțiile statului”, a menționat șefa Cabinetului de Miniștri. La rândul său, vicepremierul Andrei Spânu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut un mesaj mai tranșant.



„Îmi doresc o echipă proactivă, aștept de la Dvs., soluții cum putem să mișcăm lucrurile spre binele țării. Am un mesaj important pentru șefii instituțiilor subordonate – fie începeți să construiți drumuri bune, fie plecați. Vom avea toleranță zero față de corupție, vremurile se schimbă, și vremurile se schimbă astăzi”, a declarat Andrei Spânu.

Programul guvernamental „Moldova vremurilor bune” își propune să asigure implementarea unei serie de proiecte majore de infrastructură dar și de dezvoltare regională, în următorii patru ani.

Noul Guvern promite să construiască sau să reabiliteze 3000 km de rețele centralizate de apă și canalizare, 3000 km de drumuri și străzi rurale, 2800 km de drumuri naționale care se află în stare rea și foarte rea.

Guvernul Gavrilița se angajează să construiască poligoane moderne de stocare a deșeurilor în toate regiunile țării și de asemenea, va implementa tehnologii de sortare și reciclare a deșeurilor.