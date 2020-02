Noul plan de învățământ din Ungaria readuce în literatură scriitori fasciști şi nyilaşişti

Cel mai concludent demers a fost ridicarea în 2014 a monumentului dedicat ”victimelor ocupaţiei germane”. Monumentul sugera că singurii vinovaţi pentru victimele din perioada martie 1944-aprilie 1945, când în Ungaria a fost prezentă armata germană, au fost aceste forţe de ocupaţie, un neadevăr cras, deoarece deportarea evreilor din Ungaria, respectiv din Transilvania de nord care se afla sub administraţia regimului horthyst, a fost aprobată de însuşi amiralul Horthy care abia în vara lui 1944, sub presiune internaţională, a oprit deportările din Budapesta, singura comunitate evreiască afectată doar parţial de transportarea în lagărele de exterminare. Iar organizarea deportărilor a revenit structurilor de jandarmi şi poliţieneşti ungare. Protestele împotriva acestui monument au fost atât de puternice, încât guvernul nu a avut curajul să organizeze o inaugurare oficială.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 9 Februarie 2020, ora: 07:43

In timp ce fiecare Luna plina aduce oricum o completitudine la care se ajunge pe mai multe aspecte de viata, la un final, la o claritate, si Luna plina de februarie va avea caracteristicile sale unice care vor impacta fiecare zodie in mod diferit. In fiecare luna din an, aceasta faza lunara...