Noul procuror general vorbește despre primii pași care trebuie făcuți în „dosarul miliardului”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

„Eu nu cunosc tot dosarul, dar am așa o impresie că investigarea cazului merge spre calea greșită și din acest punct de vedere este evident că investigarea a fost tergiversată. Nu cred că echipa actuală a procurorilor și a ofițerilor de urmărire penală au dreptul moral să continue investigarea dosarului. Nu am încredere în așa procurori. De aceea, primul pas ar fi înlăturarea procurorilor de investigare a dosarului și formarea unei echipe noi de procurori și ofițeri de urmărire penală. Al doilea pas este să adresăm instituțiilor internaționale un apel de ajutor pentru stabilirea beneficiarilor banilor care au fost furați și solicitarea privind acțiuni concrete pentru întoarcerea banilor. Al treilea pas: trebuie să ridicăm și să analizăm dosarele care au fost clasate și expediate în judecată pe cele ce țin de nerambursarea creditelor. Al patrulea pas, și cred că cel mai important, noi trebuie să responsabilizăm colaboratorii băncilor”, a declarat Stoianoglo în timpul probei interviului de la CSP, înregistrarea căruia a fost făcută publică sâmbătă, 30 noiembrie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)