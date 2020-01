Noul virus din China / Cel puțin 25 de oameni au murit, peste 800 sunt infectați. Autoritățile vor construi în 3 zile un spital cu 1.000 de paturi

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au...

28.01.2020 Ora 18:30 Sala Studio „Copiii Foametei. Mărturii ” de Alexei Vakulovski Durata spectacolului - 1h 40m / Pauză: Nu Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani. „Luminiţa Ţâcu împreună cu toată echipa a reuşit să desăvârşească...

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că lidera PAS, Maia Sandu, nu trebuie să candideze la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an, din cauză că acest fapt îi va garanta victoria actualului preşedinte, Igor Dodon. În opinia sa, dacă Maia...

De unde a venit virusul? Un studiu publicat aseară de 4 cercetători chinezi în revista Journal of Medical Virology arată spre șerpi. Mai exact, spre cele două specii de șerpi des întâlnite în sud-estul Chinei (unde a apărut focarul): Bungarus multicinctus și Naja atra, sau cobra chineză, scriu autorii studiului.

Virusul, care nu are tratament și se poate răspândi prin aer, creează panică din cauza numărului de necunoscute, la acest moment încă nefiind clar cât de periculos este și cât de ușor se răspândește. Printre simptome se numără febra, dificultățile de respirație și tusea. Trei echipe de cercetători vor începe dezvoltarea de potențiale vaccinuri, intenția fiind de a avea unul până în luna iunie.

Wuhan, o metropolă cu 11 milioane de oameni și un important nod de transport, este practic un oraș izolat. Stațiile de cale ferată sunt închise, zborurile sunt suspendate, iar pe căile rutiere de intrare și ieșire din oraș sunt puncte de control. Orașul vecin Huanggang, ce are o populație de aproximativ 7 milioane de oameni, a anunțat măsuri similare.

La finalul zilei de joi, bilanțul epidemiei era de 25 de morți și 830 de cazuri confirmate, potrivit Comisiei Naționale de Sănătate. Cele mai multe cazuri au fost consemnate în Wuhan, locul unde virusul ar fi apărut, punctul zero părând a fi o piață unde se vindea ilegal carne de animale sălbatice. Cercetările preliminare indică faptul că virusul ar proveni de la șerpi.

Autoritățile se tem că rata de infectare ar putea accelera în timpul vacanței de An Nou chinezesc, o perioadă când sute de milioane de oameni călătoresc în China și peste hotare. Vacanța de o săptămână a început vineri.

China a ridicat la un nivel superior măsurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Astfel, Beijingul a suspendat transportul public în 10 orașe, a închis multe temple și a anunțat că în acest weekend va construi un spital cu 1.000 de paturi în Wuhan, transmite Reuters.

