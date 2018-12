Noutăţi Netflix: iată recomandările sfârşitului de an / 12 filme şi seriale de văzut pe Netflix în decembrie 2018

În fiecare lună, Netflix face disponibile zeci de filme şi seriale. Iată mai jos recomandările Cinemagia în ceea ce priveşte oferta lunii decembrie. Cum timpul nostru este atât de limitat, iar oferta este mai mult decât bogată, ne-am concentrat asupra titlurilor (sau a sezoanelor) noi. Din recomandări nu lipsesc filme premiate cu trofee prestigioase, dar nici... o soap opera supranaturală cu sirene. Cu siguranţă vei găsi ceva pe gustul tău.



Dogs of Berlin/7 decembrie

După captivantul Dark, Netflix propune o nouă producţie germană, thriller-ul poliţist Dogs of Berlin. Moartea suspectă a unui fotbalist profesionist declanşează o investigaţie ce va pune reflectorul pe mai toate clasele societăţii germane, de la imigranţi ilegali şi mafie la cei mai puternici oameni ai ţării.

Mowgli: Legend of the Jungle/7 decembrie

După succesul de casă The Jungle Book, filmul lui Andy Serkis a fost considerat riscant pentru o lansare în cinematografe, prin urmare iată-l preluat de Netflix. Cum povestea o cunoaştem cu toţii, probabil îl vom vedea doar pentru a ne dumiri dacă este mai bun sau mai slab decât producţia Disney de acum doi ani.

El Recluso/The Inmate/7 decembrie

Un thriller de acţiune inspirat de un serial argentinian de acum doi ani. Când fiica unui judecător este răpită, un fost soldat se infiltrează într-o închisoare de maximă siguranţă pentru a afla dacă făptaşii nu fac parte dintr-un grup infracţionali ce cuprinde atât deţinuţi cât şi gardieni.

The Protector/14 decembrie

Când auzim de lansarea unui serial turceşti ne aşteptăm ca acesta să fie o telenovelă, dar iată că Netflix ne demontează prejudecăţile cu The Protector, povestea unui tânăr care, după ce obţine puteri mistice de la un talisman, înfruntă forţe întunecate, încercând în acelaşi timp să dezlege un mister din trecut.

Travelers (sezonul 3)/14 decembrie

Premisa complicată (zeci de "călători" dintr-un viitor postapocaliptic îşi transferă conştiinţele în corpurile unor oameni din prezent pentru a se implica în societate şi împiedica un cataclism), scenariul imprevizibil, ritmul alert şi personajele convingătoare au transformat acest serial creat de canadianul Brad Wright (cunoscut pentru serialele Stargate) într-un succes de public. Iar la începutul noului sezon viitorul e mai incert ca niciodată.

Tidelands/14 decembrie

Dacă ţi-am atras atenţia cu "telenovele supranaturale cu sirene" la începutul acestui articol, iată că am ajuns şi la probabil cea mai imprevizibilă ofertă a lunii. Tidelands este primul serial original Netflix realizat în Australia şi are în centrul atenţiei o femeie care se întoarce în satul de pescari natal, unde descoperă un extraordinar mister.

Roma/14 decembrie

Văzut deja pe marile ecrane în cadrul festivalului Les films de Cannes a Bucarest, cel mai nou film al mexicanului Alfonso Cuarón a câştigat Leul de Aur la festivalul de la Veneţia, unele publicaţii precum revista Time etichetându-l drept "cel mai bun film al lui 2018". Povestea are loc la începutul anilor '70 în Ciudad de Mexico şi are în centrul atenţiei mai multe personaje feminine.

Bird Box/21 decembrie

Un horror postapocaliptic regizat de Susanne Bier, una dintre cele mai cunoascute regizoare europene, cu Sandra Bullock în rolul principal? Bird Box este din start interesant, în ciuda asemănărilor evidente cu A Quiet Place: când rasa umană este atacată de entităţi care iau forma celor mai cumplite temeri ale noastre, o femeie încearcă să-şi salveze copiii legându-se la ochi şi încercând să se pună la adăpost de atacatori.

Perfume/21 decembrie

O adaptare a cărţii omonime a lui Patrick Süskind, serialul aduce acţiunea în zilele noastre, păstrându-i punctul central: un bărbat care ucide adolescente pentru a le transforma esenţa în cel mai îmbătător parfum creat vreodată.

Bad Seeds/Mauvaises herbes/21 decembrie

Comedie franceză scrisă şi regizată de comicul Kheiron, care joacă şi rolul principal, alături de mai cunoscuţii Catherine Deneuve şi André Dussollier. Eroul este Wael, un fost copil al străzii devenit escroc mărunt şi nevoit să înfrunte fel de fel de peripeţii.

You/26 decembrie

Cu un al doilea sezon deja confirmat încă dinainte de premieră, You s-a lansat în septembrie pe canalul Lifetime şi acum poate fi văzut pe Netflix. Când o tânără este salvată de la un accident mortal de un librar chipeş, acest gest aparent dezinteresat duce la o poveste de dragoste. Dar ce nu ştie eroina este că noul iubit o urmăreşte de mult timp şi este gata de orice pentru a rămâne cu ea.

Selection Day/28 decembrie

Producţia Netflix Sacred Games (în continuare cu un rating peste 9 pe imdb.com) a dovedit că India poate produce thriller de calitate (cronica noastră aici) şi drama sportivă Selection Day nu face decât să lărgească posibilităţile de producţie nebollywoodiene: un tânăr jucător de cricket are parte de o mulţime de provocări în încercarea sa de a deveni un star al acestui sport extrem de popular în India.

