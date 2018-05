Nu arată ca o mașină legală pe drumurile publice, dar este!

Modelul Porsche 917 este una dintre cele mai importante masini de curse din toate timpurile, printre realizarile sale numarandu-se prima victorie a marcii in Cursa de 24 de ore de la Le Mans, dar si aparitia in pelicula "Le Mans".





Cu toate acestea, compania nu a avut niciodata in planuri o versiune legala pe drumurile publice a modelului, insa un amator in ale curselor cu motor, Claudio Roddaro, a decis sa faca asta, transformand o masina clasica intr-un vehicul ce poate fi folosit pe sosele.

Patimasul iubitor de masini s-a folosit in proiectul sau nebunesc de o ciudatenie din istoria modelului Porsche 917. In anul 1974, Count Rossi, unul dintre managerii firmei Martini & Rossi, care a sponsorizat multe dintre masinile de curse Porsche, a cumparat un model 917 de la firma germana. Dupa cateva modificari minore, printre care si adaugarea unor amortizoare de zgomot, acesta a reusit sa convinga autoritatile din Alabama sa-i acorde dreptul sa circule pe drumurile publice. Cu toate aceste autorizatii, Count Rossi a facut pasul spre drumurile din Europa.





Cu acest precedent la activ, Claudio Roddaro a adus aceleasi modificari masinii si a primit acceptul autoritatilor europene pentru a circula pe drumurile publice. Procesul nu a fost, conform oficialilor de la Porsche, unul usor, fiind nevoie de mai bine de doua luni pentru dobandirea tuturor aprobarilor.

Asemeni faimosului sau predecesor, si aceasta versiune este propulsata de un motor in 12 pistoane de 4,9 litri, racit cu aer, care produce aproximativ 600 de cai putere. In plus, masina cantareste in jur de 600 de kilograme, asa ca e destul de greu de imaginat cum se va descurca acest bolid pe drumurile inguste din Monaco sau intr-o situatie de trafic aglomerat.

Nu va faceti griji ca Roddaro, datorita istoriei uriase a acestei masini, i-ar putea aduce daune mari intr-o coliziune. Porsche a construit acest sasiu ca rezerva si nu l-a folosit niciodata in curse.

Mai mult, in 2003, Gunnar Racing a inceput, pentru prima data, procesul pregatirii acestei masini pentru astfel de evenimente. Dupa o adevarata cronica online a acestor pregatiri, modelul a debutat in 2004, la Rennsport Reunion.

Conform actelor oficiale, Roddaro a cumparat masina in 2016 si a folosit-o exclusiv pe circuitele de viteza, printre care la Monza Historics sau Oldtimer GP (Nürburgring).

Sursa: Cars.ro