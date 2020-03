Nu credeți titlurile care spun că jumătate din Marea Britanie este infectată cu virusul COVID-19

Titlurile bazate pe un studiu al Universității din Oxford susțin că jumătate din Marea Britanie are deja coronavirus. Dar nu există dovezi care să susțină această concluzie încă.

Un articol din Financial Times afirma că un studiu al Universității din Oxford a ajuns la concluzia că jumătate din populația din Marea Britanie ar fi fost deja infectată cu coronavirus. Povestea a făcut repede rundele ziarelor din Marea Britanie, fiind preluate de The Times, Daily Express, Evening Standard, Daily Mail și The Sun.

Studiul de la Oxford - care nu a fost publicat într-o revistă științifică sau examinat încă de către alți oameni de știință - oferă un set de situații ipotetice despre posibila întindere a transmiterii coronavirusului în Marea Britanie. Statistica principală, potrivit căreia mai mult de jumătate din populația Regatului Unit a fost deja infectată cu coronavirus, nu este susținută de date din lumea reală, susțin epidemiologii.

Loading...

Articolul de pe FT.COM a fost tradus și de portalul românesc hotnews.ro



www.wired.co.uk