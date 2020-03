Nu mai avem TIMP de pierdut!!! COVID-19 – Imunizarea PASIVĂ, principii de TESTARE și UTILITATE

Dacă există echipe separate care extrag ARN ul din probe pe măsură ce sînt primite se pot face cam 90 de probe individuale la fiecare 3 ore. Un kit are capacitatea de a analiza 96 de probe dar cîteva trebuiesc folosite pt control pozitiv și negativ.

Am să pun o secțiune de întrebări frecvente:

Inteligența, gîndirea “outside of the box” pot salva multe vieți. Ajutați-ne să vă ajutăm!

Testarea extinsă prin metoda ELISA va identifica persoanele ce au trecut deja prin boală și au anticorpi împotriva clonei virale ce a circulat anul acesta. Persoanele imunizate pot lupta în prima linie știind că au această protecție relativă (nu știm cît durează imunitatea post-infecție). Al doilea mare avantaj este identificarea celor ce au un titru mare de Ig. Această protecție poate fi transferată către persoanele neimunizate prin imunizare pasivă cu transfer de sînge sau plasmă. Această metodă are beneficiile unui vaccin ad hoc. Studii recente făcute în cadrul epidemiei de SARS la începutul deceniului au confirmat că serul de la pacienții ce au trecut prin boală poate contribui la îmbunătățirea stării pacienților ATI ce nu răspund la terapia medicamentoasă. De asemenea, în absența unui vaccin, transfuzia de la convalescenți poate fi singura modalitate de protective a persoanelor expuse sau vulnerabile.

Pentru detalii tehnice am apelat la medicul Radu Ciornei, cercetător în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară și Metagenomică din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava. Radu a studiat în Statele Unite, la Universitățile din Missouri și Kentucky, unde și-a susținut teza de doctorat în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară. În 2010 a cîștigat un prestigios proiect european, Marie Curie International Incoming Fellow (IIF), acordat de Comisia Europeană și implementat în cadrul Universității de Medicină din Viena, fiind unul dintre cei cinci români care au avut un asemenea proiect în exercițiul financiar FP7 2007-2013.

Mecanismul este accelerat la maximum, răspunsul la cererile de aprobare înaintate prin email de către medici venind în maximum 8 ore pentru cazurile uzuale și în sub 4 pentru cele urgente!(ii) În cazurile urgente, aprobarea pentru folosirea tratamentului se acordă verbal!

În urmă cu trei zile propuneam introducerea de urgență a imunizării pasive cu plasmă sanguină donată de persoanele vindecate, așa numita plasmă hiperimună. Între timp, Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite – agenția guvernamentală însărcinată cu supravegherea testelor clinice și cu avizarea medicamentelor – a dat undă verde aprobării în regim de urgență a folosirii experimentale a acesteia.

