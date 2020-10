„Nu ne interesează Constituția. Ne ghidăm doar dupa legea islamică”. Clanurile de tip mafiot din Germania și societatea paralelă care sfidează statul de drept

Potrivit raportului BKA, grupările criminale ale clanurilor au cauzat daune de aproximativ 17 milioane de euro, anul trecut, generând venituri ilicite de aproximativ 28 de milioane de euro. Statul a reușit să pună până acum sub sechestru o mare parte din acestea, aproximativ 22 de milioane de euro.

Acum un an, în 24 septembrie 2019, Oficiul Criminal Federal (BKA) a evidențiat, pentru prima dată în statisticile sale, criminalitatea de clan. În întreaga Germanie, au fost înregistrați 654 de suspecți de criminalitate organizată de clan, Locurile de vârf sunt ocupate de 152 de libanezi, 148 de germani, 54 de sirieni și 52 de turci. 37 de suspecți aveau naționalitate neclară.

Infracțiunile violente, contrabanda cu persoane, fraudele fiscale și vamale reprezintă un procent mai mic din palmaresul infracțional al clanurilor. Din totalul de 535 de procese împotriva criminalității organizate în 2018, 45 de procese au fost impotriva criminalității de clan. Intens mediatizate au fost cele in care au fost implicate clanurile Miri, Abou Chaker, Ali-Khan, Al-Zein, Rammo și Chahrour.

Documentarul „Arabische Clans” este difuzat de televiziunea RTL sau poate fi urmărit pe TV NOW.

Tocmai această atitudine face clanurile atât de periculoase, spune profesorul de drept și specialist in Islam Mathias Rohe, de la Universitatea din Erlangen. „Problema societăților paralele este că acestea sunt izolate ermetic. Ele au propriul cod de valori, propriul set de norme, care poate fi apoi îndreptat și împotriva sistemului juridic aplicabil în această țară”.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 7 Octombrie 2020, ora: 07:56

Mercur si Uranus au surprize pentru tine. Nu te vei astepta la asa ceva. Mercurul din Scorpion este fan intrigi, descoperiri si marturisiri de secrete. Detalii suculente ies la iveala. Uranus in Taur isi face datoria. La fel si Luna in vorbaretul Gemeni care are lucruri de spus. Atat timp...