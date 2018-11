Nu se va retrage de bunavoie: Ocupația din Donbas a costat până acum Rusia peste 10 miliarde de dolari

Săptămâna începe cu lapoviță și ninsori slabe în timpul zilei și temperaturi sub limita înghețului noaptea. Un strat subțire de zăpadă se așterne în continuare, chiar dacă ziua vom înregistra valori pozitive în cea mai mare parte a...

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

„Nu există date oficiale, însă o estimare poate fi făcută în funcție de cât cheltuie bugetul rusesc pentru finanțarea Crimeei ocupate – aproximativ două miliarde de dolari pe an. Deoarece populația din Donbas este puțin mai numeroasă decât in Crimeea și Sevastopol, iar cheltuielile pe cap de locuitor în Donbas ceva mai mici, atunci putem presupune că suma transferurilor pentru Donbas este, de asemenea, de aproximativ două miliarde de dolari pe an”, a calculat Illarionov.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)