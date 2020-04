Nu știai asta! Care este inteligența câinilor în comparație cu alte animale - studiu

Profesor Stephen Lea de la Universitatea Exeter a arătat că: 'În cadrul cercetării pe care am făcut-o am avut impresia că multe studii pe tema cogniţiei câinilor îşi doreau să 'dovedească' cât de deştepţi sunt aceştia. Câinii sunt de multe ori comparaţi cu cimpanzeii şi acest lucru se adaugă reputaţiei lor drept ceva excepţional. Totuşi, în fiecare caz am descoperit alte comparaţii valabile cu alte specii ce duc cel puţin la fel de bine la îndeplinire sarcinile respective'', a spus Lea.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 10 Aprilie 2020, ora: 04:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...