Nu vrem să ne răzbunați, dar să nu uitați

„Acest spectacol vine în urma desecretizării dosarelor Siberiei şi informaţiilor cenzurate până acum. Am considerat că este un moment potrivit, mai ales că s-au împlinit 70 de ani de la cel de-al doilea val de deportări. Faptul că am ajuns cu acest spectacol pe scena Teatrului Naţional Bucureşti este un examen pentru noi.

Actualitate 2 Februarie 2020, ora: 11:34

Intre 400.000 si 500.000. Aproape 200.000 in regiunea Cernauti, aproape 125.000 in regiunea Odesa, in sudul Basarabiei, peste 30.000 in regiunea Transcarpatia (raioanele Teaciv si Rahiv, adica Teceu si Rahova/Rahau). Romani cu totii, ei sunt supravietuitori ai unei politici de de-nationalizare...