Numărul 13, un număr divin în creștinism

Multi din noi am observat ca majoritatea lumii culte, scolita, au o mare groaza de numarul 13. Multi se feresc de nr. 13, zicand ca nu-i bun augur, ca nu-i norocos, cai primejdios. Multi chiriasi se fereau, ca de boala rea, de nr. 13. Multe hoteluri nu dau acel numar nici la o camera din ele, ca nu cumva oaspetele care ar intra sa se odihneasca, sa fie tulburat. Numarul acesta se scoate de unii din listele de colecte sau de felurite binefaceri. Asa unii superstitiosi se mai feresc de ziua 13-a a fiecarei luni, de 13 oaspeti la masa, 13 lucruri cumparate, 13 calatori, 13 lucratori, etc. Ei sustin ca nr. 13, e un numar primejdios, cel mai mare dezastru.

Oamenii de rand insa, nu-si bat capul cu acea nalucire. Dar nr. 13 nu aduce nefericirea, ci slabiciunea morala si intelectuala a omului superstitios care, oprindu-se de o frica neexistenta, adica: Temandu-se de frica, acolo unde nu era frica (Ps. 52, 6), se lipsesc de judecata sanatoasa, clara si cumpanita. Frica aceea superstitioasa pe multi i-a aruncat in felurite pareri rele, in necazuri, primejdii si chiar in ghearele mortii. Reaua nascocire a oamenilor, a legat si leaga prosteste de acest numar, atatea si atatea amaruri de credinte superstitioase. Numarul acesta socotit de multi superstitiosi: „pocit”, „uracios”, “primejdios”… vorbind dupa judecata sanatoasa, poate fi cuiva spre fericire sau spre necaz, ca si ori care alt numar.

Dar, totusi, adancindu-ne in invatatura Noului Testament, vedem clar ca numarul 13 este un numar de foarte mare insemnatate. Apostolii erau doisprezece, iar Mantuitorul Hristos era al 13-lea. Apostolii cei 12, adeseori se clatinau si aveau trebuinta de sprijin de la Cel de al 13-lea al cetei apostolice. Mantuitorul, al 13-lea, sta singur pe picioarele Sale. El n-are trebuinta de sprijin sau reazem, ca era puterea atotputernica si este. Astfel, umbland, vorbind, invatand, facand minuni si conlucrand in ceata apostolilor Sai, El se socotea al 13-lea. De aici vedem ca numarul 13, nu numai ca nu este „pocit” cum il socotesc superstitiosii, dar el este un numar foarte insemnat, vestit, stralucit si preamarit. In amintirea aceasta de mare insemnatate la manastioare si schituri calugaresti, se obisnuia a fi 12 monahi si un egumen, adica un personal de 13 calugari. Uneori la soborul Liturghiilor slujesc 12 preoti, in frunte cu arhiereul.

Numarul 13, dupa cuvintele Mantuitorului, este un numar divin. „Eu – zicea El celor 12 Apostoli – merg sa va gatesc voua loc. Eu va voi lua pe voi la Mine, ca unde sunt Eu si voi sa fiti” (Ioan 14, 3-4). Din cele arate reiese clar, ca numarul 13 este un numar bun, dorit, stralucit, preamarit, placut, fericitor vremelnic si vesnic, adevaratilor pastori si pastoriti.